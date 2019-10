MOVIOLA - Fiorentina - Lazio, male Guida: manca un rigore su Lazzari

La Lazio si riscatta a Firenze, vincendo una partita delicata e accorciando sul quarto posto del Napoli. Pesante però l'errore di Guida, che non concede al 12' un rigore netto per fallo di Caceres su Lazzari. Giusta la decisione sul gol del 2-1 di Immobile, nonostante un controllo Var troppo lungo: tra Lukaku e Sottil a centrocampo è un contrasto di gioco. Di seguito l'analisi completa.

PRIMO TEMPO

2' - Netto il fallo di Ribery su Leiva non segnalato da Guida e successivo contropiede della Fiorentina concluso da una conclusione altissima del francese.

12' - In area Caceres in ritardo atterra Lazzari con una spallata troppo energica. Per Guida clamorosamente non c'è niente e dopo un paio di minuti di azione, alla prima interruzione, non arriva nemmeno il consulto Var. In realtà in seguito viene riportato da Sky che a domanda di Inzaghi il quarto uomo ha risposto che l'episodio è stato rivisto, ma considerato non falloso. In ogni caso, manca un rigore alla Lazio.

19' - Sul gol annullato a Immobile, chiaro il fuorigioco. Giusto stavolta il fischio di Guida.

21' - Guida annulla momentaneamente un altro gol alla Lazio per fuorigioco di Correa su lancio di Immobile. Il consulto con il Var Mazzoleni salva Guida: Correa è partito in posizione regolare e l'arbitro convalida il vantaggio biancoceleste.

40' - Giustamente ammonito Ranieri, brutto il colpo dato a Lulic con il piede sulla testa.

43' - Giallo anche per Luis Alberto, entrata da dietro su Chiesa.

46' - Ammonito Lulic, calcio da dietro a Pulgar.

48' - Sul tocco in profondità di Luis Alberto Immobile è in fuorigioco, ma lo spagnolo protesta per un'entrata su di lui di Milenkovic che guida non sanziona. Calcio di punizione dal limite negato.

SECONDO TEMPO

56' - Spalla a spalla Lulic - Pulgar a centrocampo, stavolta sanzionato da Guida. L'intensità era sicuramente inferiore a quella del primo tempo tra Caceres e Lazzari.

67' - Ammonito Castrovilli per la scivolata da dietro su Leiva.

69' - Guida non interviene su una trattenuta di Badelj ai danni di Correa. Ancora un errore del fischietto campano.

70' - Clamoroso tuffo in area di Ribery dopo una leggera trattenuta di Acerbi. Il francese meritava il giallo.

73' - Ammonito Pulgar che stende sempre da dietro Correa al limite dell'area.

83' - Manca un giallo a Milenkovic che va dritto su Immobile in ritardo e interrompe un'azione pericolosa.

89' - Sul gol di Immobile viene ricontrollato al Var un intervento di Lukaku su Sottil spalla a spalla: lungo 2 minuti il colloquio con Mazzoleni. Alla fine la decisione è giusta, si tratta di un contrasto di gioco.

91' - Ammonito per proteste Pezzella che continua a discutere la decisione di Guida.

92' - Ammonito Parolo per un fallo da tergo su Chiesa.

95' - Ranieri si sostituisce a Dragowski, parando una conclusione di Luis Alberto. Rigore, secondo giallo e rosso per il difensore viola. Impeccabile Guida in questo caso.

