MOVIOLA - Lazio - Sampdoria, Colombo rimandato: gli episodi dubbi

Una vittoria di misura per la Lazio nel match numero 4 con i biancocelesti diretto da Andrea Colombo. La prima vittoria in un match diretto dal fischietto della sezione di Como, dopo i 3 pareggi registrati negli altrettanti precedenti. Non impeccabile la prestazione dell'arbitro lombardo, al netto di alcuni episodi in entrambe le frazioni di gioco che restano più che opinabili. A seguire, i momenti disciplinari più rilevanti della gara.

PRIMO TEMPO

13' - Metro di giudizio poco permissivo quello di Colombo, almeno nei primi minuti: valutazioni comunque comprensibili al netto degli episodi.

17' - Fallo di Lammers che aggancia Milinkovic da terra: Colombo concede la punizione, anche se avrebbe potuto concedere il vantaggio poiché la sfera era tornata in possesso biancoceleste per una ripartenza promettente.

22' - Fallo tattico di Pedro che interrompe con un intervento da dietro una ripartenza di Gabbiadini: graziato in questo caso lo spagnolo, che evita un giallo praticamente automatico.

37' - Contatto tra Pedro e Zanoli, con lo spagnolo che cade in area: per Colombo non c'è nulla, dal replay si evince la trattenuta, seppur tenue, del difensore blucerchiato. Resta da capire se l'intervento sia cominciato fuori dall'area di rigore: in quel caso il Var, ovviamente, non può intervenire. L'episodio resta più che sospetto.

45' - La prima frazione di gioco si chiude senza recupero.

SECONDO TEMPO

49' - Fallo molto dubbio fischiato a Milinkovic per un contrasto con Gabbiadini: il centrocampista serbo aveva recuperato la sfera nella trequarti avversaria.

55' - Fuorigioco inesistente segnalato a Marusic che si involava sulla fascia sinistra: troppo precipitoso in questo caso il guardalinee nell'alzare la bandierina.

64' - Altro contatto, questa volta addirittura in area piccola blucerchiata, tra Leris e Zaccagni che cade a terra: la trattenuta c'è e, anche se non vistosa, non consente al biancoceleste di battere a rete. Colombo lascia correre senza esitazioni, poteva starci però il consulto al monitor per il danno procurato all'esterno della Lazio.

67' - Gabbiadini stende Immoblle in ripartenza, punizione per i biancocelesti e giallo inevitabile per l'ex Napoli.

71' - Ammonito anche Vecino per un'entrata in ritardo su Leris.

75'- Altra decisione molto dubbia di Colombo che sanziona l'intervento di Zaccagni su Leris: l'esterno ex Hellas in realtà sembrava aver soffiato il pallone all'avversario in maniera regolare in zona d'attacco.

78' - Casale argina in modo falloso il disimpegno di Jesé Rodriguez in contropiede: giallo per il difensore laziale che, diffidato, salterà la trasferta di venerdì contro il Napoli.

90' - Concessi 4 minuti di recupero.