MOVIOLA - Udinese - Lazio, Massimi promosso ma senza lode: gli episodi

Un pareggio nel secondo match della Lazio diretto da Luca Massimi, aggiornando il mini bilancio a una vittoria e un segno x. Prestazione nel complesso positiva quella del fischietto della sezione di Termoli, con qualche imprecisione di troppo nella parte finale di gara. A seguire, l'elenco degli episodi più rilevanti della gara dal punto di vista disciplinare:

PRIMO TEMPO

5' - Regolare il gol del vantaggio dell'Udinese: sul colpo di testa di Perez, Deulofeu riesce ad evitare l'offside prima di arrivare sulla sfera.

16' - Spalla contro spalla tra Basic e Soppy sull'out di destra. Il croato ha la meglio nel duello fisico, ma l'intervento è giudicato falloso: eccessiva la lettura dell'assistente in questo caso, che segnala il calcio di punizione per i padroni di casa.

26' - Proteste biancocelesti per un contatto in area tra Becao Cabral: la chiusura del difensore bianconero non è considerata fallosa. Intervento comunque al limite.

28' - Ammonito Arslan per un'entrata irruenta su Zaccagni: corretta la valutazione del fischietto molisano, nonostante le proteste del centrocampista.

33' - Altro scontro sospetto in area dell'Udinese tra Soppy e Patric sugli sviluppi di un calcio d'angolo: il contatto c'è, troppo tenue però per tramutarsi in penalty.

44' - Guizzo di Felipe Anderson che lascia sul posto Perez, il quale non può far altro che arginarlo con le cattive: punizione Lazio e giallo per il difensore.

45' - Segnalati 2 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

53' - Brutta entrata di Makengo su Felipe Anderson: giallo inevitabile per il centrocampista bianconero.

69' - Duro e fuori tempo Becao su Zaccagni che fa scudo sul pallone: punizione per i biancocelesti e ammonizione per il centrale dell'Udinese.

71' - Davvero eccessiva la valutazione di Massimi che sanziona con un giallo l'intervento di Zaccagni sul pallone: per foga può starci il fallo, ma il cartellino è troppo.

79' - Con astuzia Pereyra cerca il contatto con Milinkovic in area biancoceleste. Il serbo però non fa nulla per ostruire l'argentino: attento Massimi che non cade nel tranello.

90' - Concessi 3 minuti di extra time.

90' + 2 - Svista incredibile di Massimi che non ravvisa la trattenuta evidente di Becao su Zaccagni.