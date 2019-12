PAGELLE - Juventus - Lazio, Lulic...73! Dove l'hai messa Danilo? E Inzaghi la rincarta a Sarri

STRAKOSHA 6,5: Ronaldo ci prova da fuori e ci mette la manona, purtroppo Dybala è pronto al tap-in da due passi. Sicuro coi piedi e nelle uscite, novanta minuti in cui non si intimorire dagli avversari o dalle pressioni.

LUIZ FELIPE 7: La conclusione di Ronaldo gli passa sotto le gambe, si rifà alla stragrande nei minuti finali, quando il portoghese prova di nuovo l’uno contro uno appena entrato in area. Ventidue anni, eppure non si mette paura di niente.

ACERBI 7,5: Ha una testa da Pallone d’Oro. Una piovra in area, limita alla grande Higuain, il centravanti del terzetto pesante di Sarri. Mai in affanno, sempre concentrato. Sempre, sempre, sempre. Leader.

RADU 7: Sfortunato perché tiene in gioco Dybala sul tiro di CR7. Il resto della gara, il 99,9% che resta, non sbaglia una virgola: imposta, si sovrappone, mette dentro suggerimenti insidiosi. Carattere da laziale.

LAZZARI 7,5: Non corre, avanza sull’hoverboard, lo skate fluttuante di "Ritorno al Futuro”. Lui è nel 2019, gli altri al 18 ottobre 1985. E neanche fatica. Da quinto a quinto, sua la discesa del 2-1 di Lulic: traversone di sinistro, va via in ogni direzione. Povero Alex Sandro.

MILINKOVIC 7,5: Il suo non è un assist, è una preghiera al compagno Luis: “Vai, segna e possiamo andare in pace…”. Stop perfetto e servizio all’indietro, bisogna solo spingerla dentro. Giganteggia sui palloni alti, non è una novità. È uno sbocco continuo di gioco, anche quando il gioco non c’è…

LEIVA 7: Chiusure continue, un lavoraccio che sbriga con personalità impressionante. Sui cross dal fondo si abbassa tra i centrali di difesa e scaccia dall’area almeno un paio di palloni pericolosissimi. L’unica pecca l’ammonizione che lo fa giocare un po’ condizionato nella ripresa.

Dal 64’ CATALDI 8: Danilo, dove l’hai messa? Neanche tre portieri te l’avrebbero presa! Te lo meritavi questo gol, questa prodezza, questo gioiello incastonato sotto l’incrocio. Le giocate, la personalità, tutto in mezzora. Non sta sbagliando un colpo, un altro impatto devastante. Bravo, bravissimo!

LUIS ALBERTO 8: Et voilà: signore e signori, Luis Alberto! Mago elegante, cilindro in testa e conigli negli scarpini. Un’ora abbondante d’autore, firma di prima classe: il gol col destro, i dribbling, i sombreri, i contrasti. I piedi che cantano.

Dal 67’ PAROLO 7: Entra, contrasta e soprattutto devia di testa il cross di Lazzari che diventa giusto per Lulic. E fa restare la Juve in inferiorità: fresco, aveva accompagnato la ripartenza del possibile 3-1. Lo diventa dopo la punizione.

LULIC 8,5: Lulic…73! La fascia che porta al braccio lo lega alla Storia della Lazio: al volo, sotto l’incrocio, per lucidare e sistemare in bacheca un’altra Coppa. Alzala Senad, sei un’altra volta il protagonista assoluto. Dio ti benedica!

CORREA 6,5: Scambi continui con Immobile, Szczesny gli mura il diagonale. Ci riprova di testa, la spizzata gli esce di un niente. Nel finale viene murato dal portiere, è l’occasione migliore che gli capita. Ma è determinante, anche se non segna: viene incontro e riparte, sfianca i difensori.

IMMOBILE 6,5: I gol, per uno così, non saranno mai tutto. Lotta, si fionda su ogni lancio, si danna l’anima, fa ammattire chi prova a marcarlo. Incarna la voglia di vincere e lo spirito di sacrificio. Uno, dieci, cento Ciro.

Dall’82’ CAICEDO 6,5: Orchestra l’azione che fa rimanere la Juve in 10 e fa scorrere i titoli di coda sulla Supercoppa.

ALL. INZAGHI 9: Ha piegato due volte la squadra più forte d’Italia, imbattuta prima di incontrare la sua Lazio. Una creatura a sua immagine e somiglianza. Sostituisce Leiva e Luis Alberto, i fatti gli danno ragione. Un capolavoro, più di quello in campionato, perché ripetersi è maggiormente complicato. Sotto Natale l'ha rincartata a Sarri, il bis nello stesso mese. Una Super-Coppa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; De Sciglio 5 (Cuadrado 5,5), Bonucci 6, Demiral 5,5, Alex Sandro 5; Bentancur 5, Pjanic 5,5, Matuidi 5,5 (Alex Sandro 6); Dybala 6,5, Higuain 5,5 (Ramsey 5,5), Ronaldo 6. All.: Sarri 5.