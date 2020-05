RIVIVI LA DIRETTA - Borussia Dortmund - Bayern Monaco 0-1 (42' Kimmich)

Borussia Dortmund - Bayern Monaco

Bundesliga 2019/20 - 28ª giornata

Signal Iduna Park, Dortmund - martedì 26 maggio, ore 18:30

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3) - Bürki; Piszczek (79' Gotze), Hummels, Akanji; Hakimi, Delaney (45' Emre Can), Dahoud, Guerreiro; Hazard, Haaland (71' Reyna), Brandt (45' Sancho). A disp. Hitz, Balerdi, Morey, Schmelzer, Witsel. All. Favre.

BAYERN MONACO (4-2-3-1) - Neuer; Pavard, Davies, Boateng, Alaba; Goretzka, Kimmich; Coman (73' Perisic), Müller, Gnabry; Lewandowski. A disp. Ulreich, Hernández, Mai, J.Martínez, Odriozola, Meier, Cuisance, Zirkzee. All. Flick.

SECONDO TEMPO

90'+3' - Finisce la gara. Il Bayern batte il Borussia grazie alla rete di Kimmich, arrivata a qualche minuto dal termine della prima frazione di gioco.

90' - Cade Lewandowski in area di rigore nel contrasto con Akanji. L'arbitro non richiede l'ausilio del Var e non concede alcun calcio di rigore.

88' - C'è ancora speranza per il Borussia: Muller, a tu per tu con il portiere, non riesce ad inquadrare la porta.

82' - Clamoroso palo di Robert Lewandowski. Sulla ribattuta c'è Gnabry, ma in posizione di fuorigioco.

79' - Altra sostituzione per i gialloneri: entra Gotze, esce Piszczek.

77' - Borussia ad un passo dal pareggio con Hazard, ma era in posizione di fuorigioco.

75' - Calcia Guerreiro, ma la palla arriva comodamente tra le mani di Neuer.

74' - Calcio di punizione per il Borussia Dormund e ammonizione per Davies, che interviene fallosamente su Reyna.

73' - Sostituzione anche per il Bayern: esce Coman, entra l'ex Inter Perisic.

71' - Bel cross di Sancho per Haaland che, complice una leggera deviazione di Boateng, non arriva sulla palla. L'attaccante esce subito dopo: al suo posto Reyna.

70 - Hakimi vince il duello con Davies e fa ripartire in contropiede la propria squadra.

66' - Cartellino giallo anche per Dahoud per l'entrata fallosa su Kimmich.

65' - Ammonizione per Thomas Muller, autore di un intervento falloso ai danni di Akanji.

60' - Dahoud non conclude immediatamente in porta, Gnabry l'ultimo a toccare il pallone. Sarà calcio d'angolo in favore del Borussia Dortmund.

57' - Il Borussia Dortmund si rende pericoloso. Il sinistro di Haaland viene deviato in calcio d'angolo da Boateng.

53' - Insidioso destro di Goretzka destinato all'angolino della porta: interviene Burki.

48' - Ci prova Dahoud dalla lunga distanza, il pallone arriva comodamente tra le mani di Neuer.

45' - Inizia il secondo tempo. Doppio cambio per il Bayern Monaco: dentro Emre Can e Sancho, fuori Delaney e Brandt.

PRIMO TEMPO

45+1' - Dopo una mancata di secondi in più, si conclude il primo tempo della sfida.

42' - Bayern in vantaggio. Lo splendido pallonetto di Kimmich, servito da Coman, trova fuori posizione Burki, che non riesce ad arrivare sul pallone.

39' - Goretzka conclude in porta dal limite dell'area di rigore: interviene Burki.

37' - Gran giocata di Davies, che penetra pericolosamente in area di rigore: Hummels chiuse d'esperienza.

32' - Ottima chiusura di Davies su Haaland, che si apprestava alla conclusione.

20' - Inserimento in area di Gnabry servito da Muller, conclusione salvata sulla linea da Piszczek.

18' - Traversone di Muller, Hummels anticipa Lewandowski.

13' - Primo giallo per Hummels: placcaggio a Coman, che lo aveva saltato di netto.

11' - Cross insidioso di Kimmich, Burki non si fa ingannare dal velo di Lewandowski e blocca la palla.

10' - Boateng salva ancora su Haaland, poi la palla va sul piede di Hazard che serve in fuorigioco Guerreiro: annullata la rete di testa del portoghese.

7' - Haaland scatta in profondità, Davies è costretto a chiuderlo in corner. Sugli sviluppi la difesa del Bayern libera l'area.

1' - Subito occasione per il Borussia. Neuer anticipa in uscita Hazard, ma la palla finisce sui piedi di Haaland, tunnel al portiere e Boateng salva sulla linea.

INIZIO PRIMO TEMPO

Entrambe le squadre hanno vinto le due partite successive alla ripresa del campionato e più in generale le ultime sei. Protagonisti annunciati i due bomber Haaland e Lewandowski, con quest'ultimo appaiato con Immobile in testa alla classifica della Scarpa d'oro.

Buon pomeriggio amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Borussia Dortmund - Bayern Monaco. Soli 4 punti dividono gli uomini di Flick (al comando della Bundesliga) da quelli di Favre e quello del Signal Iduna Park è uno snodo fondamentale per il titolo.