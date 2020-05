Serie A, Spadafora: "Ottimista sulla ripresa. Il 28 decideremo la data"

Ai microfoni de "La vita in diretta", in onda su Rai 1, è intervenuto il Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora: "Pochi minuti fa abbiamo pubblicato il protocollo che consente alla Figc e alle squadre di Serie A di riprendere gli allenamenti. È arrivato l’ok definitivo dal comitato tecnico scientifico. Lunedì 25 invece riceverò dalla Federazione il protocollo per la ripresa del campionato. Trasferirò queste linee guida al cts e faremo in modo che, quando ci vedremo il 28 maggio, si possa già avere un orientamento per decidere se ci sono le condizioni per riprendere e quando. Ottimista per la ripresa? Voglio esserlo, così come per la ripresa di tutto il paese. Ho detto no quando contavamo i morti ogni giorno, ed era assurdo chiedermi in quel momento quando saremmo ripartiti. È ovvio che se riparte l’Italia, debba ripartire anche la Serie A".



PALESTRE - "Palestre sicure lunedì? Sicuramente con le cautele necessarie si. C'era questo desiderio enorme degli italiani di riprendere l'attività sportiva. Tutti i circoli stanno adottando i protocolli. Per tutti i centri come le palestre, dalla prossima settimana ci sarà un sostegno a fondo perduto. Molte sono state chiuse per tre mesi e hanno bisogno di rialzarsi con un sostegno. Quindi per tutte queste realtà, ci sarà la possibilità di accedere a questi soldi. Poi i collaboratori avranno i 600 euro, per il mese di marzo lo hanno già ricevuto. Riceveranno anche quello di aprile e maggio".



Pubblicato il 22/05 alle ore 17:40