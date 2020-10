UFFICIALE - Lazio, Andreas Pereira è un nuovo calciatore biancoceleste: il comunicato

Dopo aver svolto le visite in Paideia, in serata è arrivato il comunicato ufficiale dell'acquisto in prestito di Andreas Pereira da parte della Lazio: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira dal Manchester United Football Club".

Pubblicato il 2/10 alle 21.14