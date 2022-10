Atalanta - Lazio, Anderson: “Ecco cosa mi chiede Sarri. E su Immobile..."

La Lazio sorride, conquista i tre punti e vince lo scontro diretto contro l’Atalanta. Ai microfoni di Dazn, per commentare la gara, è intervenuto Felipe Anderson: “Se era importante vincere qui? Si. È da due stagioni che stiamo insieme, lo scorso anno non è andata come volevamo, ma quest’anno siamo entrati subito in ogni partita come una squadra che lotta su ogni palla e si vede dai risultati. Oggi sapevamo che qui, contro l’Atalanta, sarebbe stata una delle partite più difficili finora. Dovevamo essere concentrati e parlare tra di noi, soprattutto con l’assenza del nostro capitano. Ciro ci manca tanto. Il mister ha detto che dovevamo dare tutto, pure per lui che tiene molto alla squadra, lo abbiamo fatto e siamo felici”

IMMOBILE - “Io sono abituato a imparare ogni movimento d’attacco e lui è uno dei migliori in Europa a fare gol, attaccare la profondità. Mi alleno ogni giorno con lui e devo guardarlo perché posso imparare a fare gol”

SARRI - "Cosa mi chiede? Il mister mi ha chiesto tanto all’inizio e ho capito cosa volesse, mi utilizza sempre perché sono disponibile. Mi dà sempre fiducia mettendomi in campo. È tutto di quello di cui ho bisogno per dare il meglio in campo e in ogni ruolo che faccio"

OBIETTIVI - “Ogni partita dobbiamo dare il nostro meglio e imporre il nostro gioco. A volte abbiamo sbagliato nell’atteggiamento quando entravamo in campo, prendendo anche gol. Quest’anno siamo più solidi, subiamo meno gol e questo è l’importante. Noi dobbiamo pensare a ogni singola partita, la prossima è una finale per noi e dobbiamo dare tutto”

