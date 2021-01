Atalanta - Lazio, sarà battaglia: tutti i duelli da vincere in mezzo al campo

A 4 giorni dalla disfatta in Coppa Italia, la Lazio ha la chance di vendicarsi subito contro l'Atalanta in campionato. Oggi alle 15:00 al Gewiss Stadium si affrontano, dati alla mano, le due squadre più in forma del campionato. 4 vittorie consecutive per i biancocelesti in campionato, 5 nelle ultime 6 considerando anche la Coppa Italia. L'unica sconfitta è arrivata proprio per mano dei bergamaschi, unica squadra ancora imbattuta da dicembre in Serie A. Lo spettacolo è assicurato, considerando anche i precedenti che hanno visto sempre sfide ricche di gol.

DUELLI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, fondamentali saranno i duelli che si formeranno in mezzo al campo. Innanzitutto davanti le due formazioni ritroveranno dal primo minuto Immobile e Zapata, con il napoletano reduce da 11 gol nelle ultime 13 partite (l'unico nei top 5 campionati europei). Il colombiano dopo il rigore fallito nel match di Coppa avrà sicuramente voglia di riscatto. Sulla trequarti agiranno Luis Alberto (6 gol in campionato fin qui) da una parte e Ilicic dall'altra (3 gol e 6 assist), pronti a mettere al servizio della squadra la loro fantasia. Infine Gasperini dovrà rinunciare a Gosens e Hateboer e sulla sinistra potrebbe giocare Ruggieri, classe 2002 alla quarta presenza in A. Di fronte a lui un cliente scomodo come Manuel Lazzari potrebbe rappresentare la vera minaccia per la Dea.

