Bayern Monaco, Flick perde un titolare per covid: il calciatore salterà la sfida con la Lazio

Non c'è pace per Hansi Flick. Dopo la conquista del Mondiale per Club, il tecnico tedesco rischia di dover fare i salti mortali nelle prossime sfide a causa delle tante defezioni: alle assenze di Goretzka, Gnabry, Javi Martinez, Kouassi, Muller, Douglas Costa e Nubel, si è aggiunta ora anche quella del terzino Benjamin Pavard. Il francese, positivo al coronavirus, dovrà mettersi in quarantena obbligatoria e salterà l'ottavo di andata di Champions contro la Lazio. Lo riporta Sky Sport Germania.