Bologna-Lazio, invasione biancoceleste: il dato sui biglietti

Tra tre giorni la Lazio sarà di nuovo in campo, questa volta al Dall'Ara per affrontare il Bologna. Il successo ottenuto ieri contro la Fiorentina sarà uno stimolo in più per i biancocelesti, vogliosi di dare seguito alla scia positiva ottenuta finora in campionato. La sfida, valida per l'undicesima giornata di Serie A, è in programma alle 20:45 di venerdì 3 novembre e per l'occasione, complice anche il ponte di Ognissanti, la squadra di Sarri potrà contare sul totale supporto dei propri tifosi. Come appreso dalla nostra redazione, i tagliandi acquistati sono 2360 e il settore ospiti è andato sold out.

