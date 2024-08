Calciomercato Lazio | Alcaraz, la svolta è vicina. E dal Brasile...

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Le uscite come priorità, poi un colpo da piazzare nelle ultime ore di mercato, sempre che nel frattempo non arrivino altri addii, magari da calciatori che a oggi non sembrano così vicini a lasciare Formello. Occhio sempre a Michael Folorunsho, non occuperebbe posti in lista, è un prodotto del vivaio biancoceleste, spinge per tornare a casa, ma è un’operazione last-minute, se dovesse concretizzarsi sarà nelle ultime ore di mercato, anche per sfruttare la necessità del Napoli di cedere un calciatore ormai fuori dal progetto tecnico. Nei giorni scorsi era circolato con una certa insistenza anche il nome di Carlos Alcaraz, classe 2002, argentino di proprietà del Southampton, reduce da un non fortunato prestito alla Juventus. Alcaraz è un centrocampista moderno, può agire da mezzala e da trequartista, ma anche da perno centrale all’occorrenza. I Saints l’hanno messo sul mercato, sono disposti a cederlo, non rientra nei piani del club inglese.

SCENARIO - La Lazio ha chiesto sì informazioni, ha avuto contatti con l’entourage del giocatore, ma non ha affondato il colpo. Sondaggi, anche approfonditi, che però al momento sono rimasti tali. Domani - secondo quanto raccolto dalla nostra redazione - l’agente del giocatore incontrerà il Southampton, un meeting per mettere sul tavolo le offerte ricevute e definire il futuro di Alcaraz. Il club più avanti per assicurarsi le prestazioni dell’ex Racing è il Flamengo. La società brasiliana ha messo sul piatto due diverse proposte: una di 18 milioni di euro, la seconda da circa 13 milioni più il cartellino di Victor Hugo, trequartista classe 2004 e che piace molto al Southampton. Proprio questa seconda proposta sembra quella più adatta a convincere i Saints. Alcaraz ha aspettato fino all’ultimo offerte da club europei, avrebbe preferito rimanere in uno dei campionati top del Vecchio Continente, ma è vicino a dire sì al Flamengo che ha messo sul piatto un’importante proposta economica anche per il giocatore.

