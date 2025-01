Calciomercato Lazio, ansia per Patric: il club trova il possibile sostituto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Come vi abbiamo raccontato, la Lazio è al lavoro per Cesare Casadei. Il club sta intensificando i contatti col Chelsea per cercare di riuscire a trovare l’accordo giusto che possa consentire il trasferimento e accontentare la volontà del ragazzo. Il centrocampo però non è il solo reparto da rinforzare, ora l’emergenza è anche in difesa. Patric, riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sarà sottoposto a nuovi controlli tra venerdì e sabato, spera di scongiurare l’intervento chirurgico ma nel caso dovesse fermarsi servirà un centrale per dare il cambio a Gila, Romagnoli e Gigot. Daniele Ghilardi, under 22 del Verona, è un profilo studiato a Formello e, sempre stando a quanto riporta il quotidiano, sono in corso contatti con il suo agente. C’è anche il Napoli su di lui.

