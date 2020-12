Calciomercato Lazio, attesa e valutazioni con due incognite: la situazione

Tutto tace, regna la calma. Il mercato di gennaio è alle porte, mancano poche ore, ma dalla Lazio fanno sapere che, se Lulic rispetterà la tabella di marcia e dovesse dare risposte confortanti, riprendendosi la fascia sinistra, non ci sarà bisogno di interventi. Nemmeno in difesa. Un modo per calmare le acque e agire come al solito sotto traccia o intenzioni reali? Il quadro sarà più chiaro solo nelle prossime settimane. Intanto perché molto dipenderà dall’accordo o meno con Inzaghi per il rinnovo del contratto. Simone ha una sua idea di gioco specifica, ha sposato senza ripensamenti il 3-5-2, vuole giocatori adatti per questo sistema; ma se a giugno dovesse andar via e arrivare un tecnico con altre idee, avrebbe senso - si chiedono a Formello - fare ulteriori investimenti per giocatori spendibili solo come quinti di centrocampo o terzi di difesa? Quindi il primo passo sarà il rinnovo di Inzaghi. Se Simone dirà sì, si comincerà a discutere anche di mercato. Il tecnico qualche nome già l’ha fatto (vedi Ricca), ma non s’è mai entrati nel dettaglio. Come al solito, a Formello, si va piano, sperando d’andare pure lontano. C'è da considerare anche l'indice di liquidità, la Lazio (come quasi tutti gli altri club) non può fare spese importanti, per questo si valutano operazioni in prestito secco o con diritto di riscatto, a meno che non arrivi una cessione pesante (Caicedo?).

AUGELLO - Le candidature uscite in questi giorni sono tante, ma per ora poche trovano qualche riscontro. Ultima quella di Tommaso Augello, terzino sinistro della Sampdoria, che proprio contro la Lazio ha festeggiato il suo primo gol in Serie A. Augello non rientra tra gli obiettivi, rimarrà a Genova fino a giugno, non è un’ipotesi percorribile, tantomeno mai percorsa dal club biancoceleste. Il ragazzo ha trovato continuità con Ranieri, sta molto bene alla Samp e la Lazio al momento non s’è mai avvicinata nemmeno per chiedere informazioni. Ipotesi decaduta subito. Come quella di Lazovic che Juric vuole tenere con sé fino al termine della stagione. Si vedrà se invece prenderanno piede quelle legate a Ricca e Bradaric. Quest’ultimo, però, ha un costo importante (circa 15 milioni) e come detto per portarlo a casa servirebbe prima la cessione di qualche pezzo pregiato. Difficile, a oggi, immaginare che accada. Il quadro, quindi, si va delineando: a Formello si aspettano le risposte di Lulic, poi quella d'Inzaghi. Da queste dipenderà molto del mercato invernale della Lazio.

Pubblicato il 28/12

