Calciomercato Lazio | Basic all'Hajduk Spalato, l'affare si complica. Ora può rimanere...

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nulla da fare per Basic. Si era molto vicini a un accordo con l'Hajduk Spalato di Gattuso, che aveva intenzione di prenderlo in prestito. I croati erano disposti a pagare una parte, seppur minima, dell'ingaggio: circa 400mila euro su 1,6 milioni percepiti dal centrocampista. Alla fine, però, sembra essere tutto sfumato.

Ieri il calciatore era ancora in Italia, la Lazio adesso potrebbe tenerlo come centrocampista d'emergenza. In Serie A infatti ci sono due cambi liberi che possono essere effettuati in caso di necessità. Basic, tra l'altro, ha svolto praticamente tutto il ritiro con la squadra ad Auronzo di Cadore. Al momento sembra più vicino a rimanere che a partire.