Calciomercato Lazio | Basic preferito a Castrovilli? La clamorosa indiscrezione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nel momento di difficoltà, con la Lazio sotto di due gol contro la Fiorentina, Marco Baroni chiama Toma Basic e lo manda a scaldare. Al contrario di Elseid Hysaj, il centrocampista croato non ha mai fatto il suo esordio stagionale, è sempre stato un fuori rosa, eppure la sensazione che da un momento all'altro possa entrare c'è sempre, anche più di chi si scalda insieme a lui o, comunque, è in squadra da inizio stagione. Un nome a caso? Gaetano Castrovilli. Il classe 1997 non è mai rientrato nei piano di Baroni, e non è solo una questione fisica. Il tecnico lo manda in campo quando le partite sono già vinte o compromesse, nella speranza di una giocata che possa sbloccare una situazione che ormai pare destinata a un solo finale.

L'ADDIO DI CASTROVILLI - L'addio ci sarà, bisogna capire quando. Il 30 giugno scadrà il suo contratto e difficilmente la Lazio applicherà il rinnovo quadriennale. Nel mercato di gennaio, invece, resta un'ipotesi complicata. La società ha parlato con il suo agente Lucci, ma la replica è sempre la stessa: qualora dovesse arrivare un'offerta allettante, allora il calciatore sarebbe disposto a fare le valigie, altrimenti no. Mani legate, dunque, per la Lazio che punta su quest'ultimo aspetto per poter liberare un posto in rosa per un Over-22, ma che per il momento rischia di doversi accontentare di questa situazione anche se, a gran sorpresa, potrebbe prospettarsi un finale di mercato clamoroso.

BASIC TORNA IN ROSA? - Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, infatti, a Formello si starebbe riflettendo anche sulla possibilità di escludere a prescindere Castrovilli, facendo spazio al fuori rosa Toma Basic, oggi in condizioni fisiche superiori al compagno e che nell'ultimo periodo potrebbe aver attirato l'attenzione di Baroni, al punto da arrivare a una decisione tanto clamorosa.