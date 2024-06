Calciomercato Lazio | Castellanos tra il Girona e Baroni: la scelta della società

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Quale futuro per Taty Castellanos? Il giocatore arrivato nella scorsa sessione di mercato estiva, ha portato grandi aspettative, ma i numeri insufficienti (solo 4 gol, di cui 3 al Frosinone retrocesso) non lo bocceranno per la prossima stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, Taty è stato tolto dal mercato e rimarrà alla Lazio. La prima offerta da 13 milioni di euro del Girona è stata rispedita al mittente, Lotito ne chiede almeno 20 ma nell'aria non ci sono rilanci per ora. Per questo la società biancoceleste continuerà a puntarci sotto la nuova guida targata Marco Baroni.

Chiaro che, in attesa dell'arrivo di un innesto in attacco, continuerà il duello offensivo tra Immobile e Castellanos. Aldilà di qualsiasi scelta di Baroni in attacco, la fiducia della società dovrà essere ripagata dall'argentino cercano di ribaltare la scorsa stagione in termini di produzione offensiva. Ora tocca a lui strappare la fiducia del nuovo allenatore.