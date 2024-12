Calciomercato Lazio | Castrovilli, è finita? Il Messaggero: "Vicina la rescissione"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Le scommesse sono così: si chiudono gli occhi e si fanno, nella speranza di aver fatto la scelta giusta, di aver considerato bene i rischi e di averli rapportati con i vantaggi. Il risultato, però, è soggetto a molteplici variabili e di difficile previsione. Il caso Gaetano Castrovilli ne è l'ennesima conferma. In estate la Lazio ha tentato il colpo, affondando sul centrocampista dopo il suo addio dalla Fiorentina e le numerose complicazioni fisiche che hanno spinto la Viola a non trattare per il suo rinnovo, soprattutto a determinate condizioni. La società biancoceleste ci ha provato, ha trovato un accordo annuale a 2 milioni, con la possibilità di rinnovare per altri quattro, ma le cose non sono andate come sperava, tutt'altro. Sei mesi dopo sono 8 le presenze complessive, 146 i minuti giocati e una sola volta è sceso in campo da titolare.

LA RESCISSIONE - Numeri fin troppo deludenti, dovuti a una scarsa condizione fisica e all'ennesimo problema fisico, un'operazione al menisco che lo ha costretto a restare ai box per poco più di un mese. Ora, però, che il giro di boa si avvicina e con questo il calciomercato di gennaio, anche detto di riparazione, è arrivato il momento di tirare le prime somme. In tal senso, secondo quanto riporta Il Messaggero, la società biancoceleste avrebbe già dato il via alle prime riflessioni. Il quotidiano spiega come da Formello ci sia l'intenzione di rinforzare il centrocampo con uno o, addirittura, due colpi. Per farlo, però, sarebbe stata presa la drastica decisione di dividersi da Castrovilli, offrendo al calciatore la rescissione del contratto e liberando in questo modo un posto in rosa per un nuovo eventuale innesto.