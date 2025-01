Calciomercato Lazio | Fazzini diviso tra Conte e Baroni: gli ultimi aggiornamenti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Sono ore calde quelle di casa Lazio. Sia per il derby sempre più imminente, che per il calciatore dove il nome di Fazzini si sta prendendo tutte le attenzioni. Il calciatore - che D'Aversa, in accordo con la società, ha scelto di non convocare per la partita contro il Venezia - è praticamente diviso tra la Lazio e il Napoli. Gli azzurri si sono inseriti nella trattativa, dando al club toscano la possibilità di monetizzare immediatamente la cessione, al contrario della Lazio che opterebbe per il prestito biennale con obbligo di riscatto (stessa formula utilizzata per Pellegrini e Rovella).

Al momento, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la preferenza del club sarebbe, per l'appunto, quello di concludere l'affare col Napoli. Il calciatore, invece, sarebbe orientato a trasferirsi a Roma, sponda Lazio, perché sa bene che nella formazione di Baroni avrebbe certamente più spazio e minutaggio. Il tutto dovrà essere risolto quanto prima anche perché, nel caso in cui la situazione non si sbloccasse a breve, la Lazio virerebbe su altri profili. In cima c'è il nome di Casadei, come anticipato, ma non si esclude l'uscita di un nome a sorpresa: il ds Fabiani segue diverse piste all'estero, tra cui Atangana del Reims, che ha da poco rinnovato il contratto col club francese.

