Calciomercato Lazio | Gigot ha dato l'ok per il trasferimento: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Procede a piccoli passi la trattativa per Samuel Gigot. La società biancoceleste, dopo aver trovato ieri l'accordo con il Marsiglia, nella giornata di oggi ha lavorato per convincere il calciatore a mettere da parte l'offerta ricevuta dall'Arabia Saudita per accettare la pista biancoceleste. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, in queste ore Gigot ha deciso di aprire a un possibile approdo a Formello. Mancherebbe ancora l'accordo, prossimo passo delle trattative instaurate in queste ore. L'obiettivo, ottenuto l'ok è ora quello di definire durata e cifre del contratto, prima di poter abbracciare il nuovo centrale.

Pubblicato il 28-08