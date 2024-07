Calciomercato Lazio | Greenwood, tra Marsiglia e Napoli. E Lotito gli offre la 10

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - C'è ancora da attendere per Greenwood. E ora - nell'intricata situazione che vedeva Lazio e Marsiglia come pretendenti, si è aggiunto il Napoli. Lotito fa sul serio e, anche grazie ai soldi che entreranno dalla cessione di Immobile, ha ritoccato l'offerta salendo a 22-23 milioni di euro, più un'importante percentuale sulla futura rivendita. Al ragazzo, invece, un contratto da 3.5 milioni a stagione, poco meno di quanto messo sul piatto dal Marsiglia. L'opzione francese è concreta - e i continui contatti telefonici con De Zerbi ne sono la conferma - ma la rivolta popolare che si è innescata ha fatto prendere tempo a Greenwood.

A Roma, l'accoglienza sarebbe certamente diversa: sarebbe il suo il nome a cui aggrapparsi per ripartire dopo il cambio generazionale che ha portato agli addii di Milinkovic, Luis Alberto, Felipe Anderson e Immobile. Dettaglio secondario, riporta Corriere dello Spor, ad attenderlo - tra l'altro - ci sarebbe anche la maglia numero 10 rimasta vacante, per la quale però c'è la concorrenza di Zaccagni, che sembrava praticamente certo di vestirla nel corso della prossima stagione. Il club biancoceleste non intende aspettare troppo a lungo, ma al tempo stesso sa che non può vincolarsi a una vera e propria deadline in questo momento. Greenwood inizialmente aveva chiesto di poter aspettare almeno fino a ieri, poi ha allungato ulteriormente il periodo di riflessione fino a lunedì, ma non è detto che sia effettivamente il giorno della scelta, visto che le condizioni cambiano quotidianamente.

