Calciomercato Lazio | Guendouzi, il Napoli non c'è. E Lotito è pronto a una svolta...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Rumors circolati nel primo pomeriggio e che hanno fatto salire un po’ d’ansia nei tifosi della Lazio. Il Napoli si sarebbe inserito nella corsa a Mattéo Guendouzi, Garcia avrebbe addirittura avuto un colloquio diretto col centrocampista per provare a strapparlo alla concorrenza biancoceleste. Per ora le voci non trovano conferma, da Formello si registra tranquillità, con l’entourage di Guendouzi l’accordo è totale, non si segnalano tentativi di sorpasso del Napoli. Gli azzurri erano forti su Gabri Veiga, caratteristiche totalmente differenti rispetto a quelle del francese dell’OM, lo spagnolo ha scelto l’Al-Ahli, è probabile che De Laurentiis e Meluso si orientino su un profilo simile, come quello di Samardzic. La Lazio si sente protetta dall’accordo con Guendouzi e i suoi agenti, è in attesa di una risposta dal Marsiglia, si spera possa essere positiva.

ESUBERI - Oggi l’allenatore del club francese, in conferenza stampa, ha parlato apertamente della possibile cessione del giocatore ex Arsenal, non è un mistero che possa partire a breve. L’ultima offerta della Lazio è di 16 milioni di euro, Lotito ha proposto un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Guendouzi rimane prioritario per la Lazio che intanto lavora anche sulle uscite. Akpa è ormai un nuovo giocatore del Monza, Bertini è diretto alla Spal, mentre per Marcos Antonio il Paok continua a proporre un prestito con diritto di riscatto, i greci non aprono all’obbligo. La Lazio s’accontenterebbe di 5 milioni, ma l’obbligo di riscatto è condizione necessaria per far scendere il prezzo. Sul brasiliano - nelle ultime ore - si sono inseriti anche Galatasaray e Fenerbahce, potrebbero esserci sviluppi a breve, sono club che hanno disponibilità maggiore rispetto al Paok e forse anche un appeal differente per il calciatore che comunque aveva aperto alla possibilità di andare in Grecia.

POSSIBILE SVOLTA - La novità, però, è che la Lazio ha intenzione di procedere sul fronte Guendouzi a prescindere dal futuro degli esuberi. Su tutti Basic e Marcos Antonio. Se dunque fosse necessario, la Lazio sarebbe pronta a mettere fuori rosa quei calciatori che non rientrano nei piani di Sarri e far spazio così al classe '99. Un altro tassello nella strada che porta a Guendouzi. Strada tracciata. La Lazio preme e aspetta la risposta del Marsiglia.

