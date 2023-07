Calciomercato Lazio | I giorni di Immobile: l'Arabia fa sul serio, Ciro ci pensa. E Lotito...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sono giorni particolari i primi di Ciro Immobile all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo. Non potrebbe essere altrimenti. L’Arabia Saudita ha bussato anche alla sua porta, l’ha fatto in modo rumoroso, presentando proposte faraoniche. L’ultima, quella dell’Al-Wehda, club con sede a La Mecca, prevede per Ciro un triennale da 20 milioni a stagione e bonus alla firma di circa tre milioni di euro. Immobile, dunque, guadagnerebbe più di 60 milioni di euro in tre anni, senza contare i benefit che i club sauditi mettono a disposizione dei calciatori che acquistano. Normale essere tentati, normale riflettere su una proposta del genere. Dall’altra parte il cuore, la volontà di continuare a scrivere pagine di storia della sua Lazio, di giocare in Champions, quel traguardo tanto inseguito e voluto da tutta la squadra. È una guerra tra razionalità e sentimento quella che vive Immobile in queste ore. L’Al-Wehda aspetta, così come l’Al-Shabab, altro club molto forte su Immobile e che propone cifre simili.

SCENARIO - La Lazio ha respinto i primi approcci, Lotito ha detto di essere pronto a rifiutare ogni offerta, anche da 50 milioni di euro. Anche qui una questione di cuore, lo farebbe solo per Ciro, che considera uno di famiglia. Lo scenario cambierebbe solo se fosse il calciatore a chiedere la cessione, a quel punto Lotito dovrebbe prendere atto della volontà di Immobile, quasi della necessità di accettare proposte che cambiano la vita di intere famiglie e non solo di un giocatore. Lotito - dovesse aprirsi una trattativa - difficilmente scenderebbe sotto quota 35 milioni di euro per il cartellino di Immobile. I due club interessati attendono, devono presentare un piano dettagliato al Ministero dello Sport saudita per ottenere l’approvazione di un eventuale acquisto di Immobile. Questo perché Al-Wehda e Al-Shabab non sono club sotto il controllo del Public Investment Fund e sono quindi soggetti a regole più stringenti rispetto ad Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Hilal. L’Arabia bussa e tenta, Immobile riflette, valuta. Non sono giorni normali.

