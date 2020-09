Calciomercato Lazio, il numero 10 e Callejon: la situazione

Il difensore e le cessioni rappresentano le priorità, poi in casa Lazio sarà tempo di concludere il calciomercato con gli ultimi colpi. In ballo resta sempre la mezzala/trequartista in grado di permettere a Inzaghi maggiori rotazioni e garantire qualità. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il nome resta segreto, ma la società sta lavorando per soddisfare la richiesta del tecnico.

CALLEJON - Lo spagnolo è sempre nei pensieri della società, sarebbe una pedina in grado di garantire nuove soluzioni tattiche. Callejon potrebbe rimpiazzare Caicedo, ancora candidato a una cessione. L'ecuadoriano ha un accordo con l'Al Gharafa, ma non c'è l'intesa tra i due club: la Lazio chiede almeno 5 milioni di euro. Callejon e Caicedo sono operazioni da ultime ore di mercato, gli incastri da realizzare sono numerosi.

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PUNTO SU ADEKANYE - SPEZIA

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO