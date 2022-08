Calciomercato Lazio, il Siviglia torna su Luis Alberto e Ilic...

Ore calde per il futuro di Luis Alberto che aspetta la mossa del Siviglia per salutare Roma, intanto Lotito contatta di nuovo Setti per il Ilic...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in Spagna, Luis Alberto a Roma, sembra quasi una battuta ma è la realtà dei fatti. Il centrocampista spagnolo in questi giorni è stato colto da un attacco influenzale, che lo avrebbe costretto a saltare il primo allenamento e a lavorare a parte in quelli successivi. Sarri ha deciso, dunque, di non convocarlo per l'amichevole di oggi contro il Real Valladolid, lasciandolo a Roma mentre la squadra ha raggiunto la penisola iberica. Il Mago è in attesa del suo futuro, vuole andare al Siviglia e il club andaluso in queste ore potrebbe tornare a parlare con la Lazio. Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Monchi potrebbe rilanciare dopo l'offerta iniziale da 16 milioni di euro. La società bianoceleste, dovendo riconoscere il 30% della futura rivendita al Liverpool, ne chiede almeno 22, disposta ad accettare anche un prestito oneroso con obbligo di riscatto. A breve potrebbe iniziare una nuova trattativa, il club andaluso gioca al ribasso, la Lazio non ha però intenzione di scendere ancora.

IVAN ILIC - La cifra incassata verrebbe spesa in parte (circa 15 milioni, ndr) per chiudere Ivan Ilic, centrocampista bloccato dalla Lazio e individuato da Sarri come sostituto di Luis Alberto. Di proprietà dell'Hellas Verona, il classe 2001, piace molto al tecnico che vorrebbe averlo fin da subito a disposizione e l'ipotesi, come visto per la situazione Romagnoli-Acerbi, potrebbe prendere piede. In questi giorni tra Lotito e Setti c'è stato un nuovo contatto per rinnovare la volontà di portarlo a Roma, la prima scadenza dell'accordo, come spiega la rassegna stampa di Radiosei, è fissata all'inizio del campionato. Nella chiacchierata di questi giorni il presidente biancoceleste ha ribadito la volontà di chiuderlo entro una settimana, in attesa di novità su Luis Alberto, Cioffi ha provato a bloccarlo senza successo, il giocatore ha espresso la sua volontà e aspetta la Lazio da mesi.