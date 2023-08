Calciomercato Lazio | In arrivo un quarto colpo? Lotito lancia il sasso e...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Non sembra avere intenzione di placarsi la Lazio. Dopo una fase di stallo, in cui è arrivato solo Castellanos, nel giro di pochi giorni la società biancoceleste ha piazzato altri due colpi: Kamada (già ufficiale) e Isaksen (in arrivo a Roma). Stando alle dichiarazioni rilasciate da Lotito ai microfoni del Messaggero, potrebbe però già esserci un quarto colpo in arrivo. Dopo aver presentato, infatti, i primi tre acquisti, celebrando il suo lavoro fatto nell'anno solare, il patron biancoceleste si è lasciato andare a un: "Sono a tre e ora arriva…", prima di fermarsi e smettere di parlare. Lancia il sasso e nasconde la mano Lotito, ma le sue parole fanno ben sperare. Sul tavolo c'è più di un nome possibile, dal terzino al regista, passando per una nuova mezz'ala. I tifosi (e Sarri) sognano il nome di Ricci, in ballo c'è anche il ritorno di Pellegrini. A chi faceva riferimento il presidente laziale non è chiaro, ma stando a quanto emerge dalle sue parole, sarà possibile scoprirlo a breve.