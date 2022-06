Calciomercato Lazio, intreccio Ilic - Luis Alberto: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il ritiro di Auronzo di Cadore si avvicina e la Lazio inizia ad accelerare i tempi nelle trattative di calciomercato. Marcos Antonio è stato il primo acquisto della sessione, ora Maurizio Sarri aspetta altri innesti per cominciare da subito a gettare le basi della nuova squadra. Dopo che il presidente Claudio Lotito ha sbloccato l'indice di liquidità la società è impegnata con la cessione dei giocatori fuori dal progetto tecnico (Vavro, Muriqi, Escalante), e non solo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in uscita c'è anche Luis Alberto. Il giocatore, sotto contratto fino al 2025, non ha mai negato il suo desiderio di fare ritorno in Spagna, in particolar modo al Siviglia. Proprio la squadra andalusa ha presentato qualche giorno fa una prima offerta di 20 milioni tra parte fissa e bonus che la Lazio ritiene assolutamente insufficiente. Il discorso però è aperto e di fronte a un deciso rialzo del ds Monchi i biancocelesti non farebbero muro. L'obiettivo della società romana è ricavare una cifra vicina ai 20 milioni: considerando che il 30% dell'introito spetterebbe al Liverpool (come da accordi al momento dell'acquisto del Mago), il Siviglia dovrebbe sfondare il muro dei 25 milioni.

ILIC PRIMA SCELTA - Per un Luis Alberto in uscita c'è un Ivan Ilic in entrata. La Lazio ha individuato nel serbo classe 2001 il nome giusto per rinforzare la mediana. Maurizio Sarri lo ritiene funzionale alle sue idee e contribuirebbe anche al ringiovanimento di una rosa avanti con l'età media. Per Ilic i discorsi tra Claudio Lotito e Maurizio Setti sono continui e abbastanza avviati: la richiesta del Verona è di 18 milioni, la Lazio (dopo la cessione di Luis Alberto) potrebbe avvicinarsi in modo importante. Il serbo non è una new entry nei pensieri del club biancoceleste: già nell'estate del 2020, quando il cartellino era di proprietà del Manchester City, c'era stato un approccio che poi non ha avuto seguito. In ogni caso il Verona, prima di cedere il giocatore deve riferire ai Citizens, che in caso di pareggio di offerta avrebbero la precedenza: nessun problema in questo senso perché il club di Guardiola ha altri piani per il centrocampo. L'accordo economico tra l'entourage del giocatore e la Lazio c'è già, sulla base di un quinquennale a 1,6 milioni più bonus a stagione. Già battuta la concorrenza dell'Atalanta che tramite il ds Tony D'Amico (ex Verona) si era interessata a Ilic, salvo poi ripiegare su Ederson della Salernitana.

