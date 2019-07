Calciomercato Lazio, Kezman sbarca a Roma. Incontro con Lotito: si decide il futuro di Milinkovic

Si prospetta un'estate bollente in casa Lazio, non solo per le temperature stagionali, ma anche per quanto riguarda il calciomercato. A tenere banco sarà soprattutto il discorso legato a Milinkovic-Savic. Il serbo ha tenuto tutti sulle spine ieri a Formello, si è concesso per foto e autografi ai suoi tifosi, non ha però risposto alle domande incessanti al grido di un unico coro: "Rimani?". Le novità più importanti potrebbero arrivare nelle prossime ore. Kezman è sbarcato nuovamente nella Capitale nella giornata di ieri. Un summit con Tare e Lotito è previsto prima della partenza per il ritiro di Auronzo. La società è stata chiara fin dall'inizio anche con lui: 100 milioni per portarlo via da Roma, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Non un euro in meno, con Lotito non si può trattare sul valore dei suoi giocatori. Sul serbo ci sono Manchester United e Paris Saint Germain, ma entrambe al momento sono impegnate nel mercato in uscita. Gli inglesi attendono l'offerta del Real Madrid per Pogba, i francesi quella del Barcellona per Neymar. Saranno queste le due operazioni che sveglieranno il calciomercato, dando il via ad una serie di movimenti importanti. Ed è qui che entrerà in gioco Lotito, insieme a Kezman e Milinkovic. Il mercato chiuderà il 2 settembre, la Lazio vuole chiudere il prima possibile per trovare un sostituto all'altezza.

CALCIOMERCATO LAZIO, CASASOLA TORNA ALLA SALERNITANA?

LAZIO, IL PRIMO GIORNO DI ADEKANYE

TORNA ALLA HOMEPAGE