Calciomercato Lazio, L'Arena: "Ecco l'offerta per Casale e Ilic"

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio punta decisa Verona. Le parole di Setti di qualche giorno fa, "uno o due giocatori andranno in biancoceleste", risuonano nelle orecchie degli operatori di mercato. I capitolini sono al lavoro per rimpinguare e rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Maurizio Sarri. Tanti saranno i volti nuovi a Formello e forse un paio potrebbero arrivare dal Bentegodi. I prescelti sembrano essere Casale e Ilic rispettivamente per rinforzare difesa e centrocampo. Sul serbo c'è la forte concorrenza dell'Atalanta con il neo diesse D'Amico, ex dirigente scaligero, che vorrebbe portare a Bergamo la sua scoperta. L'avversario da superare sarebbe proprio la Lazio come riporta l'edizione odierna de L'Arena che spoilera la prima offerta recapitata dalle aquile per i due calciatori: "D'Amico e l'Atalanta però, non hanno fatto i conti con Claudio Lotito. La Lazio avrebbe offerto in contanti, cosa alla quale Setti è molto sensibile, 28 milioni di euro per Casale e Ilic. Non proprio noccioline di questi tempi. Pure il calcio italiano risente del dopo Covid e della crisi mondiale per il conflitto russo-ucraino".