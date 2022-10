Calciomercato Lazio, la Juve mette gli artigli su Milinkovic: il patto con Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sergej Milinkovic-Savic con le sue prestazioni spaziali non può che non essere sotto gli occhi di tutti. Infatti, sembrerebbe che questa volta la Juventus faccia sul serio per il gioiellino della Lazio. Il centrocampista andrà in scadenza il 30 gennaio 2024, al momento non c'è nessuna possibilità di prolungare il contratto. Qualche settimana fa c'è stato un colloquio tra Lotito e l'agente Kezman che preferisce parlarne dopo il Mondiale. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, a gennaio i collaboratori di Andrea Agnelli proveranno ad assicurarsi il Sergente. Il motivo nasce da una stagione iniziata con troppi passi falsi e così, i bianconeri hanno la necessità di alzare il livello tecnico della squadra per dare una risposta diversa.

PIANO JUVENTUS - Come è noto, non sarà semplice convincere Lotito che chiede almeno 100 milioni di euro per il cartellino del serbo. Però, va anche detto che c’è un patto d’onore tra il presidente, Milinkovic e Mateja Kezman. Ovvero, che scatterà il via libera qualora dovesse arrivare una proposta allettante. Ma la Juve, solo con l'assenso del centrocampista potrà attrezzarsi per presentare un’offerta che deve partire da 50 milioni per arrivare a 60 con i bonus. Ogni discorso è comunque rimandato dopo il Mondiale, è corsa a due, tra il volere di Lotito e la concorrenza di Agnelli.