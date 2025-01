Calciomercato Lazio | Lotito - Corsi, scontro per Fazzini: la trattativa è bloccata, ma...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il Napoli sta mollando, Lotito no. Tutto per Jacopo Fazzini, che freme per raggiungere la Lazio. Da tempo non si allena più, pensava già di essere a Roma. L'Empoli, dal canto suo, tiene duro: l'offerta biancoceleste, con l'indice di liquidità bloccato, è di un prestito gratuito con riscatto obbligatorio a 10 milioni nel 2026. Ma Corsi ne vuole almeno 12, come riportato da Il Corriere dello Sport. De Laurentiis aveva proposto un prestito oneroso di circa 2 milioni, ma il centrocampista ha detto 'no'.

Ora l'Empoli ha messo l'operazione in stand-by, anche se a lungo giro si può arrivare alla fumata bianca. Baroni segue Fazzini da almeno un mese, lo considera il profilo ideale da aggiungere al suo centrocampo. È tesserabile senza problemi, in quanto under 22, e di sicura prospettiva per il progetto biancoceleste. Il classe 2003 non ha dubbi: si è promesso alla Lazio e punta sulla stima di quello che potrebbe essere il suo nuovo tecnico, secondo quanto scrive il quotidiano.

Nella Capitale infatti avrebbe molto più spazio. Ma senza l'intesa tra Lotito e Corsi si rischia di arrivare allo scontro. Negli ultimi giorni c'è stata tanta tensione: Fazzini ha discusso con D'Aversa, che stava provando a spingerlo verso il Napoli. È di fatto fuori-rosa all'Empoli, non è stato convocato contro il Venezia e non si allena con la squadra. Il presidente azzurro è stato chiaro: ci sono due milioni di differenza, vuole un pagamento immediato del prestito. Per ora, quindi, la trattativa è bloccata. Serve un rilancio o un compromesso per trovare l'accordo.