Calciomercato Lazio, Lotito: "La sessione di gennaio dipende da due cose"

Dal terzino sinistro al vice Immobile passando per Ilic, il patron chiarisce cosa serve per intervenire sul mercato a gennaio...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito ha votato ieri per la prima volta al Senato per la fiducia al neo governo Meloni. Il presidente della Lazio ha raccontato le emozioni ai microfoni de Il Messaggero rivelando che ha ricevuto tanti complimenti per la squadra biancoceleste. Una gioia condivisa dal patron che ora si aspetta anche un cambio di passo in Europa League e di vedere la stessa intensità ammirata contro l'Atalanta. Il passaggio del turno porterebbe un consistente gruzzolo che potrebbe aiutare il bilancio e far comodo già nel mercato di gennaio. Come chiarisce lo stesso Lotito al quotidiano: «Vedremo con Sarri il da farsi, è chiaro che il mercato dipenderà anche dalle competizioni che dovremo affrontare nel resto del cammino». Quindi andare avanti porterebbe entrate, aumenterebbe le gare da giocare e potrebbe spingere la società a intervenire nella sessione invernale. Due i ruoli su cui si discute da tempo: terzino mancino e centravanti di "riserva". Anche se Sarri sogna sempre di abbracciare Ilic, ma ovviamente dipenderà anche dalle eventuali uscite, soprattutto il terzino sinistro (come specifica il patron). Sul vice Immobile, invece, Lotito ha le idee chiare: «Cancellieri deve crescere, ha solo bisogno di tempo. E poi avete visto cosa è in grado di fare Felipe Anderson? Maurizio è convinto sia un potenziale fenomeno anche in quel ruolo, lo penso da sempre anche io». Confermato Tare, secondo il presidente mai in discussione, si punta a blindare Milinkovic nonostante i rumors di mercato. Andare avanti in Europa è molo importante per la società che spinge per proseguire l'avventura nella competizione. Le sfide con Midtjylland e Feyenoord diventano fondamentali e da non fallire per la squadra di Sarri perché passare il turno, ancora meglio se da prima, potrebbe sbloccare anche il mercato di gennaio.