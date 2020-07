Calciomercato Lazio, Luis Alberto la chiave per arrivare a Rafinha?

Un nome nuovo circola tra i club di Serie A. Un nome che in realtà non è così nuovo: si tratta di Rafinha Alcantara, centrocampista del Barcellona che ha giocato nell’Inter in prestito per sei mesi nel 2018. Come riporta il Mundo Deportivo, sito di riferimento dei blaugrana, una società italiana avrebbe presentato un’offerta per il calciatore brasiliano. Tare lo ha sempre definito “il suo più grande rimpianto” da quando non è riuscito a portarlo nella Capitale nel 2014. Quest’anno ha giocato in prestito al Celta Vigo, totalizzando 4 reti e 1 assist in 32 partite di Liga.

RISPOLVERARE UNA VECCHIA AMICIZIA - Il sito spagnolo non specifica quale sia il club italiano interessato al giocatore. Luis Alberto potrebbe essere la chiave per arrivare a Rafinha, che non è un profilo nuovo per Tare e Lotito. Lo spagnolo e il brasiliano giocavano insieme nel Barcellona B e si conoscono molto bene. Potrebbe essere il Mago a convincere Rafinha Alcantara a vestire biancoceleste per giocarsi la Champions League. L’ex Inter viene da sempre considerato uno dei migliori dodicesimi uomini migliori in circolazione e porterebbe qualità e forze nuove alla mediana della Lazio.

