Calciomercato Lazio, Milinkovic superstar: la Juve si muove, il PSG e Conte...

È il gioiello, il centrocampista più forte della Serie A, normale che attiri interesse, che renda golose le big d’Europa. Sergej Milinkovic-Savic può lasciare la Lazio, inutile girarci intorno. È in scadenza nel 2024, di fatto la prossima è l’ultima sessione per ricavare cifre rilevanti, perché stavolta il serbo non rinnoverà come accaduto in passato, quando aveva deciso di rimanere a Roma nonostante la corte di tanti top club. Milinkovic - se dovesse arrivare l’offerta giusta - saluterà, ha ambizioni, sente ormai di essere arrivato a quel momento della sua carriera in cui è giusto compiere il salto di qualità che significa giocare per vincere il campionato ed essere stabilmente in Champions League. La Lazio sa della volontà del ragazzo, non si metterà di traverso, il legame tra le parti è fortissimo, c’è stima e rispetto, ma deve arrivare la proposta adeguata al valore di un top come Sergej.

MOSSE JUVE - Lotito continua a dire ai suoi fedelissimi che la valutazione del 21 è di 100 milioni di euro, ma sa che è una somma quasi impossibile ottenere. Il patron quindi si metterà seduto al tavolo delle trattative, immaginando di poter chiudere a 75-80 milioni complessivi, una cifra che farebbe di Milinkovic la cessione più remunerativa nella storia biancoceleste. Notizia di ieri è l’ingresso della Juventus nella corsa al serbo. Milinkovic gradisce eccome la destinazione, ne ha parlato con Vlahovic, i due sono grandi amici. Kezman ha avuto contatti, anche molto recenti con Cherubini, che fatto capire all’agente come il club bianconero per ora non può mettere in preventivo di investire cash la cifra che richiede la Lazio. L’idea juventina, al momento, è quella di mettere sul piatto 45-50 milioni e un paio di contropartite tecniche con i nomi di Rovella, Pellegrini e Rugani che circolano con discreta insistenza. Uno scenario che difficilmente accontenterebbe la Lazio che vorrebbe operare su cifre decisamente maggiori. Occhio, però. La Juventus in diverse trattative importanti ha l’abitudine di partire a rilento, per poi alzare le proprie proposte nel tempo, gradatamente. Per questo nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità in questo senso. La Vecchia Signora, però, deve guardarsi dalle concorrenti.

PSG E SPURS - Il PSG riflette, un grande centrocampista in estate arriverà al Parco dei Principi e i nomi che circolano con insistenza sono quelli di Pogba e Milinkovic. Leonardo è un vecchio estimatore del serbo, ai tempi del Milan ci provò senza fare breccia. La Lazio sa che i parigini possono arrivare alle cifre richieste, è questo il cavallo su cui punta principalmente Lotito. Più dello United che ha sondato il terreno, ma per ora non ha dato seguito e sembra orientato su altri profili. In questa corsa per Milinkovic non può essere tagliato fuori il Tottenham. Conte e Paratici stravedono per il serbo, ma molto dipenderà dall’ingresso o meno degli Spurs tra le prime quattro. Se il Tottenham dovesse andare in Champions, allora potrebbe davvero fare un tentativo per Milinkovic che, però, preferirebbe altro. Juve e PSG, appunto, con i bianconeri avanti nella scala di gradimento del giocatore.

