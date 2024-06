Calciomercato Lazio | Noslin, si inserisce il Manchester United: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Aumenta la concorrenza per Tijjani Noslin. Oltre alla Lazio, che da settimane segue il calciatore con particolare insistenza, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, anche il Manchester United si sarebbe inserito per provare ad assicurarsi l'attaccante olandese. L'Hellas Verona per il suo pupillo chiederebbe una cifra intorno ai 20 milioni di euro, ma potrebbe approfittare dell'inserimento dei Red Devils per dare via a un'asta tra le due società, nel corso della quale la Lazio rischierebbe di partire svantaggiata rispetto agli inglesi. Il contributo offerto nella lotta alla salvezza degli scaligeri, con i suoi 5 gol e 4 assist, alternandosi tra ala destra e prima punta, rendono Noslin un profilo interessante e appetibile anche per una big del calcio mondiale che spera di poter convincere Setti per rinforzare il proprio reparto offensivo e garantire a ten Hag ulteriore duttilità in attacco. Si crea così un incrocio di mercato molto particolare, tra la Lazio e lo United che sono in trattativa per Mason Greenwood e allo stesso tempo in competizione per Noslin.