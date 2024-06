Calciomercato Lazio | Greenwood, lo United prende tempo: gli ultimi aggiornamenti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Prima una trattativa praticamente saltata, poi il riavvicinamento di questa mattina. Ora, infine, giungono aggiornamenti in merito all'operazione tra Lazio e Manchester United per Greenwood. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio sarebbe arrivata a offrire, includendo anche i bonus, una cifra intorno ai 30 milioni per il calciatore inglese, che potrebbe essere accontentato anche a livello di ingaggio. La formula sarebbe quella del prestito oneroso - cinque milioni subito e saldo in uno o due anni - con obbligo di riscatto. Non si esclude, inoltre, l'inserimento di una percentuale vicina al 50% sulla futura rivendita. Il passo del club biancoceleste c'è stato, ora tocca allo United, che si sarebbe preso qualche giorno per attendere e capire se per il classe '01 è destinata a scattare o meno un'asta europea, in cui la Lazio rimarrebbe senz'altro penalizzata, ma che farebbe più ricche le tasche del club inglese.

