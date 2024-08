Calciomercato Lazio | Nuova idea dalla Germania per il centrocampo

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Tifosi impazziti per il nuovo arrivato Dele-Bashiru, ma Baroni non disdegna un altro colpo a centrocampo. Sarebbe ben contento di riabbracciare Folorunsho nonostante le caratteristiche simili al nigeriano. In attesa di piazzare André Anderson, Basic e Akpa Akpro, la Lazio monitora diversi profili per la mediana.

Come riporta Il Messaggero, l'ultimo nome valutato è quello di Rocco Reitz, centrocampista dinamico classe 2002 di proprietà del Borussia Monchengladbach. Il club tedesco lo valuta circa 10 milioni. Nella lista anche l'ex Juventus Calos Alcaraz e Antoni Milambo, classe 2005 del Feyenoord, che potrebbe finire in un possibile scambio con Isaksen, che Priske, erede di Slot sulla panchina di Rotterdam, ha lanciato ai tempi del Midtjylland.