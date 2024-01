Calciomercato Lazio | Pazza idea in attacco: nel mirino un'ala della Fiorentina

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato della Lazio cambia di nuovo volto. La priorità di una mezzala è stata soppiantata dalla necessità di un esterno. Il reparto offensivo langue, undici gol nelle ultime dieci partite sono un problema troppo grande per farlo passare inosservato e sottolineano il bisogno di un rinforzo, qualcuno che possa fornire quel pizzico di imprevedibilità in più, oggi quasi del tutto assente. In quest'ottica, secondo quanto riporta La Repubblica, l'occhio della dirigenza biancoceleste sarebbe caduto su Jonathan Ikoné. Il classe 1998 è in difficoltà nello scacchiere di Italiano, il rigore sbagliato contro il Napoli è l'ultimo atto di un capitolo che non lo ha mai visto protagonista con la maglia della Fiorentina. Arrivato a gennaio 2022 dal Lille per 14 milioni di euro, a distanza di due anni potrebbe quindi lasciare Firenze in prestito per provare una nuova esperienza, ritrovarsi e rilanciare la propria carriera. La Lazio fiuta l'occasione, la Viola nel frattempo si tutela ed è vicina a chiudere l'acquisto di Brian Rodriguez dell'America, classe 2000, portato in Italia per la modesta cifra di 4 milioni di euro. Un motivo in più per forzare la mano, se Lotito e Fabiani credono nel colpo a breve potrebbero fare una prima mossa.