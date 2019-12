Calciomercato Lazio, per Muriqi aumenta la concorrenza: il Monaco accelera

È tornato dopo tre settimane da un infortunio alla caviglia e ha ripreso a fare ciò che gli riesce meglio: cioè gol. Vedat Muriqi ha trascinato il Feberbahce nella vittoria contro il Genclerbirligi di Ankara con una doppietta e ora sono nove le reti in 13 presenze in campionato. Un rendimento, associato a quello con la nazionale kosovara, che ha attirato l’interesse di diversi club in Europa. La Lazio aveva sondato il terreno in estate, quando Caicedo sembrava propenso a lasciare Formello e tentare una nuova avventura. Poi, però, anche grazie all’insistenza di Inzaghi, Felipe aveva deciso di rimanere a Roma e così ogni contatto con l’entourage di Muriqi s’era interrotto. L’attaccante, allora di proprietà del Rizespor, aveva allora deciso di accettare la corte del Fenerbahce che lo aveva portato in riva al Bosforo per circa 3,5 milioni di euro. Lo score di Muriqi non ha risentito per niente del salto in un grande club, quindi prova del fuoco superata e ora alla sua porta sono tornati a bussare in tanti. La Lazio ha chiesto informazioni agli agenti, non ha affondato il colpo, per gennaio è difficile si muova qualcosa in attacco, soprattutto se la squadra dovesse uscire dall’Europa e rimanere quindi con solo due competizioni in calendario. I contatti erano orientati più in prospettiva estiva, quando qualcosa in avanti andrà fatto e un giocatore con caratteristiche diverse da quelle presenti in rosa dovrà essere acquistato.

MONACO - Muriqi oggi viene valutato circa nove milioni dal Fenerbahce, praticamente il triplo di quanto è costato al club di Istanbul pochi mesi fa. Una cifra non impossibile per tante società europee che su Muriqi hanno messo gli occhi. Tra questi c’è il Monaco che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore e ha avuto i primi approcci anche con il Fenerbahce. Il club del Principato ha in rosa Ben Yedder e Slimani, entrambi stanno facendo molto bene, avendo realizzato 17 gol in coppia, ma i continui infortuni di Jovetic e Pellegri, spingono la dirigenza a guardarsi intorno e a cercare una punta a costi relativamente contenuti. Il Monaco si sta muovendo e potrebbe decidere di anticipare la concorrenza andando a prendere Muriqi già a gennaio. Un’intenzione non ancora manifestata apertamente, ma che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Un modo per anticipare la concorrenza che si sta facendo sempre più folta: su Muriqi infatti si stanno muovendo anche club come Leicester, Borussia Dortmund, Valencia e Lazio che però sembrano tutti più orientati ad aspettare l’estate per avviare una trattativa. Intorno a Muriqi, insomma, c’è fermento e per un attaccante che va in gol con questa regolarità non può essere una notizia. Il Monaco ci prova, dopo Pavlovic, un altro obiettivo biancoceleste è entrato nel mirino degli operatori con sede a Montecarlo.

