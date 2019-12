Lazio, non solo campo: vola anche il titolo in borsa

Vola sul campo e non solo. La Lazio si impone anche a Piazza Affari dopo il grande successo ottenuto contro la Juventus sabato sera. Il 3-1 rifilato alla squadra di Sarri, le reti di Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Caicedo hanno dato nuovo slancio al titolo biancoceleste che in apertura di seduta ha guadagnato il 6%. Un'impennata che - come riporta calcioefinanza- ha fatto alzare il valore delle singole azioni Lazio a quota 1,3840 euro e con una capitalizzazione di mercato pari a 91,85 milioni di euro. Un'altra piccola vittoria per la Lazio che sta davvero vivendo un momento fantastico. In campo e fuori.

