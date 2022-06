Calciomercato Lazio, per Romagnoli spunta l'interesse di un club spagnolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Sarà un mercato frenetico quello che attende la Lazio. La società è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, che ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2025, che ha voluto dal presidente Lotito rassicurazioni in merito agli acquisti che verranno fatti in estate. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'unica trattativa in via di definizione per ora è quella che porterà a Roma Marcos Antonio.

In stallo invece quella che porta ad Alessio Romagnoli sul quale ora si è posato anche l'interesse del Valencia e di Gennaro Gattuso. Il tecnico ha già lavorato con il difensore al Milan e lo porterebbe con piacere in Spagna. Anche in questo caso il nodo rimane quello dell'offerta: il club spagnolo non arriva a 3 milioni così come per ora non lo hanno fatto Lazio e Milan. La situazione è in continua evoluzione vista anche la nuova presidenza di RedBird per i rossoneri che sicuramente avranno un colloquio con il difensore.