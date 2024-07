Calciomercato Lazio | Quattro nomi per rinforzare i terzini: Baroni deve scegliere

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il reparto offensivo è quasi al completo. Arrivati Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru, la Lazio ora proverà a chiudere l'ultimo colpo, quello da 'effetto wow', per rinforzare ulteriormente la trequarti. Greenwood e Stengs sono i nomi in cima alla lista - con l'inglese che occupa una posizione privilegiata - più indietro ci sono Samardzic e Gudmundsson. A Formello, però, si inizia a ragionare anche dalla cintola in giù, facendo riferimento in particolar modo a quella fascia mancina che per anni è stata un dramma per tutti coloro che hanno dovuto fare mercato in casa Lazio. Dopo Lulic solo i continui spostamenti di Marusic hanno permesso di sopperire all'assenza di un titolare di spessore e quando il bosniaco era ancora il titolare, sono stati spesi fior di milioni per sostituti come Jony, Durmisi e Lukaku che non sono mai riusciti a incidere. Oggi è arrivato il momento di risolvere il problema, una volta per tutte. La Lazio si guarda intorno e, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, sul taccuino ha segnato quattro nomi tra i quali, presto, dovrà scegliere il nuovo titolare mancino.

GALAN E TAVARES - I due nomi che stuzzicano di più le fantasie sono inevitabilmente quelli di Javi Galan e Nuno Tavares. Due calciatori reduci da stagioni complicate ma che, in passato, hanno mostrato di aver qualità da vendere. Basti prendere il terzino dell'Atletico Madrid. Messosi in grande mostra al Celta Vigo, nel 2023 Simeone l'ha fortemente voluto tra le fila dei Colchoneros. Pagato 3,5 milioni di euro - più o meno i soldi che basterebbero oggi per portarlo a Roma -, l'ultima stagione ha passato 6 mesi difficili nella Capitale spagnola prima di andare in prestito alla Real Sociedad, chiudendo il campionato da titolare e ai primi posti nella classifica dei dribbling. All'età di 29 anni non vuole perder tempo e sarebbe pronto a lasciare Madrid per provare a rilanciarsi. Oltremanica, invece, ad aspettare una chiamata c'è Nuno Tavares. Il terzino portoghese viene da anni molto difficili. Dopo aver mostrato le sue enormi qualità con il Benfica, all'Arsenal ha giocato un anno da titolare, prima di partire in prestito per Marsiglia (dove ha trovato Tudor) e Nottingham Forest. Anche qui due esperienze differenti, tra il grande successo in Francia e la concorrenza sofferta con i biancorossi. Come vi avevamo anticipato in esclusiva, nei prossimi giorni la Lazio potrebbe sondare la pista. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro, visto anche il contratto in scadenza nel 2025.

CABAL E DOIG - Juan Cabal e Josh Doig sono legati da un aspetto: entrambi la scorsa stagione hanno avuto Baroni come allenatore. Lo scozzese era il titolare del Verona, l'addio a gennaio ha spianato la strada al colombiano. Ora entrambi sono oggetti di una scelta che coinvolgerà il nuovo tecnico della Lazio. Chi portare a Formello? Cabal, a dire il vero, era già stato trattato quando a Roma è arrivato Noslin, il suo acquisto poi è stato messo in stand-by davanti all'emergere di altri nomi e nuove priorità. Ora la concorrenza per imboccare la strada per la Capitale è aumentata e come ostacolo da superare c'è anche la candidatura di Doig. Il classe 2002, dopo la retrocessione con il Sassuolo vuole provare a rilanciarsi tornando in Serie A, sa che la cadetteria non è roba per lui e ambisce a vestire i colori di una squadra più blasonata. In tal senso, un passo l'avrebbe fatto anche la Roma di De Rossi.