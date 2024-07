Calciomercato Lazio | Riflessioni prima degli ultimi colpi: tutti i nomi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Questione di strategia. Ala, trequartista o centravanti sono i possibili fronti del calciomercato della Lazio. Prima del prossimo valzer di entrate servono le uscite, non soltanto degli esuberi. Come riporta il Corriere dello Sport tra i nomi in bilico c'è Isaksen (lodato però in conferenza da Baroni), Cataldi e Vecino (che continua da avere corteggiatori in Turchia). Per Castellanos la soglia è sempre quella dei 20 milioni (un'offerta di quel genere verrebbe accettata). E poi c'è la questione degli interventi, con profili a effetto oppure giovani di prospettiva. Con il ritorno di Baroni a Roma ci sarà un vertice con il ds Fabiani, sebbene i contatti siano stati continui per tutto il ritiro di Auronzo di Cadore.

La lista degli obiettivi prevede sempre Laurienté del Sassuolo. Come riporta il Corriere dello Sport la Lazio ha offerto 10 milioni, sarebbe disposta a un piccolo rilancio, non di più. Carnevali vuole 15 milioni, considerati eccessivi a Formello. L'accordo con il giocatore è stato già trovato, a 1,5 milioni a stagione più bonus. Tra i baby figura sempre il nome di Jobe Bellingham, trequartista del Sunderland, classe 2005: l'obiettivo è stato fissato nella scorsa sessione di gennaio, e ad oggi ha una valutazione tra i 15 e i 20 milioni. Sempre del 2005 è Viktor Djukanovic, ala montenegrina dell’Hammarby. Il club svedese chiede 7 milioni per il suo talento, ma la sensazione è che con 4-5 si possa strappare. Secondo Il Messaggero va aggiunto alla lista Matias Fernandez-Pardo del Gent. Anche lui 2005, anche lui ala sinistra, è esploso nella fase finale della Jupiter League con 7 gol in 10 presenze, di cui 8 dal 1'. Sulle sue tracce ci sono già Milan, Roma e addirittura il Bayer Leverkusen, a cui il Gent ha chiesto 15 milioni più bonus.