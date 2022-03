Calciomercato Lazio, rivoluzione difesa: Tare segue anche Sutalo

Il difensore croato, classe 2000, è uno dei profili che il club biancoceleste sta monitorando per il futuro. I cambiamenti saranno tanti

Fonte: MarcoValerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

Non solo Romagnoli, la difesa del futuro è un rebus, va rifondata, a oggi l’unico che ha ottime chance di rimanere è Radu, anche se ambienti vicini al calciatore smentiscono sia arrivata la firma sul rinnovo. Si vedrà. Luiz Felipe è vicinissimo al Betis, Patric è in scadenza e per ora non risultano discorsi avviati per il prolungamento, ha un’offerta dal Valencia, pure la Fiorentina ha sondato il terreno. Acerbi è in bilico come mai prima, può dire addio in estate, nonostante il recente rinnovo. È in rotta con la curva nord, le recenti prestazioni non aiutano, può chiedere di cambiare aria. Il Milan aveva chiesto informazioni, per ora non ha approfondito. L’Inter potrebbe chiederlo come rinforzo d’esperienza: Inzaghi lo conosce bene, fu lui a volerlo a Roma nel 2018 come sostituto di De Vrij. Ora la storia potrebbe ripetersi, perché i nerazzurri potrebbero perdere proprio l’olandese e Ranocchia. Nella testa di Marotta e Ausilio il sostituto di De Vrij è Bremer, Acerbi andrebbe a completare il reparto prendendo il posto dell’ex Genoa e Hull City. Occhio anche alla Juventus, se Chiellini dovesse lasciare. Lotito è disposto a privarsi di Acerbi, ma parte da una richiesta di 6-7 milioni, non è una cifra di poco conto considerando che il difensore è un classe ’88. Si dovrà trattare.

NOVITÀ - Difesa da rifondare, lavori in corso. Romagnoli è il grande obiettivo e Casale rimane nei radar, ma la Lazio dopo gennaio non ha più avuto contatti frequenti con gli agenti del giocatore del Verona. È stato proposto Nicolas N’Koulou, 32 anni, si svincolerà a fine stagione dal Watford. Finora ha giocato solo 168’, è fermo da tre mesi per un problema al tendine del ginocchio, è giocatore di valore, gli infortuni ne hanno condizionato la carriera. Si vedrà, ma al momento la sua candidatura non scalda il cuore a Formello. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Josip Sutalo, centrale della Dinamo Zagabria e della Croazia U21, è un 2000, si sta affermando in questa stagione, finora ha messo insieme 28 presenze tra tutte le competizioni, in campionato ne ha giocate da titolare diciannove su venti. La Dinamo gioca prevalentemente con la difesa a tre, Sutalo si muove in tutti ruoli del terzetto difensivo, predilige quello di centrale puro. Quando gioca a quattro occupa in particolare lo slot di centrodestra. Ha fisico possente, è alto un metro e 88, nonostante questo è dotato di buona velocità. Sutalo ha piedi da centrale che sa impostare, cerca spesso l’anticipo, deve migliorare nelle letture, nella capacità di capire lo sviluppo dell’azione, è ancora istintivo. Tare lo sta monitorando, è uno dei giovani che il club sta seguendo, bisogna ringiovanire la rosa, è la più vecchia del campionato. Dovesse nascere una trattativa - che al momento non c’è - non sarebbe per fare del ragazzo un titolare, ma per completare il reparto. La Dinamo è bottega pregiata, Sutalo è valutato intorno ai sette milioni, ma è un titolare, il prezzo potrebbe crescere nelle prossime settimane. Anche perché sul ragazzo sono segnalate anche Atalanta e Arsenal.

Pubblicato il 28/03