Calciomercato Lazio | Rovella e Pellegrini, manca poco: gli aggiornamenti

CALCIOMERCATO LAZIO - La 'mission possible' di Lotito va avanti. Un doppio colpo per la Lazio da portare a termine nel più breve tempo possibile. Rovella e Pellegrini, regista e terzino sinistro. Sarri aspetta impaziente, sarebbero altri due tasselli preziosi da aggiungere alla rosa dopo Castellanos, Kamada e Isaksen. Entrambi di proprietà della Juve, con cui c'è intesa totale sulle modalità e sulle cifre, le due operazioni sono legate a doppia mandata. Cosa manca per concludere il trasferimento di entrambi i calciatori? Ecco la nostra ricostruzione.

Rovella - Pellegrini, la Lazio prova a chiudere: tutti i dettagli

Per l'arrivo di Nicolò Rovella è tutto fatto (ieri era in tribuna a Monza): accordo raggiunto tra Lazio e Juve, stesso discorso anche con il ragazzo classe 2001. La riuscita dell'affare quindi pende dalla parte di Luca Pellegrini. Il calciatore ha l'accordo con la Lazio per almeno 4 anni di contratto (prestito con obbligo di riscatto), ma non col la Juve per la buonuscita economica. Si tratta della partecipazione juventina per due anni di stipendio del terzino: lo stipendio che Pellegrini percepirà alla Lazio è a salire e nelle prime due stagioni saranno i bianconeri a coprire buona parte degli emolumenti. Il gruppo Raiola è a colloquio con la Juve per sistemare la questione, intanto Lotito attende i contratti siglati per entrambi. Manca ancora qualcosina per Rovella e Pellegrini alla Lazio.

