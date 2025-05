Lazio, Vecino all'ultimo respiro: a breve l'incontro per il rinnovo

RASSEGNA STAMPA - Vecino e Pedro come "Bob Aggiustatutto". Questa volta, contro la Juve, l'ha ripresa l'uruguaiano quando tutto sembrava finito. La rete di Vecino, sulla respinta di De Gregorio, ha allungato di molto la vita della Lazio, tenendola in corsa per la Champions League senza buttare quanto di buono fatto.

Come riporta il Corriere dello Sport, la rete al minuto 95 e 42 secondi, è il secondo gol più tardivo incassato dalla Juve nelle ultime 20 stagioni di Serie A, ma non solo. L’uruguaiano è decisivo e ha anche siglato un record: è l'unico centrocampista ad essere riuscito a segnare la seconda rete nei minuti di recupero di questo campionato. Il primo l’aveva realizzato al Genoa (94’) lo scorso 27 ottobre.

Adesso davanti a Baroni ci sono la trasferta di Milano con l’Inter e poi la chiusura della stagione all’Olimpico con il Lecce, poi si parlerà di futuro. Vecino, 34 anni ad agosto, ha dimostrato di nuovo di essere un tassello fondamentale della Lazio che riesce a dare respiro anche nei momenti più clou della partita. Stando sempre al quotidiano, a breve si tratterà il rinnovo con la società, il suo contratto scade il 30 giugno. La definizione del suo futuro è uno dei punti principali su cui la Lazio è concentrata. I rapporti sono ottimi, Vecino è felice a Roma e ci sono tutti i presupposti per proseguire ancora insieme.

