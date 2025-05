Lazio, Vecino non molla mai: il messaggio motivazionale dopo il gol

LAZIO SOCIAL - Di Gregorio, il palo e l'imprecisione nelle conclusioni sembravano regalare l'ennesima delusione stagionale all'Olimpico. Poi ci ha pensato Matias Vecino a rendere meno amaro il pomeriggio per i tifosi della Lazio. Il centrocampista biancoceleste è riuscito a mettere il piede in pieno recupero su un pallone vagante in area della Juventus e a pareggiare una partita che sembrava stregata per le aquile.

Un pari che lascia ancora ancora la corsa all'Europa aperta. Di certo il pari non è il risultato migliore per la Lazio che è costretta a vincere le ultime due gare contro Inter e Lecce, sperando che le altre perdano punti. Lo sa bene anche Vecino che sui social ha pubblicato le immagini del match con i bianconeri accompagnate dal messaggio: "Non è il risultato che volevamo, ma è ancora tutto aperto! Crediamoci!".

Un chiaro invito a non mollare ora nonostante le fatiche dell'intera stagione si facciano sentire. La Lazio si gioca ancora tutto e nei 180 minuti che mancano alla fine della Serie A deve riuscire a mettere il cuore oltre l'ostacolo sperando anche che la De bendata torni a guardarla.