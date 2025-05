Calciomercato Lazio | A Udine un gioiello in vetrina. E la Lazio ci pensa...

CALCIOMERCATO LAZIO - L'Udinese è pronta a riscattarlo, verserà otto milioni nelle casse del Metz, poi si vedrà. Arthur Atta ha convinto tutti, a Udine, il riscatto è ormai certo, lo è adesso, fino a febbraio era tutt'altro che scontato. Già perché la prima parte di stagione era stata difficile, Atta aveva pagato l'ambientamento a un nuovo paese e a un nuovo campionato, poi però è sbocciato. Classe 2003, centrocampista centrale, Atta ha forza fisica e progressione, è alto 1,89, può ancora crescere tecnicamente e in zona gol, ma i miglioramenti dai suoi esordi nel Metz sono evidenti.

L'Udinese l'ha pescato in Francia (dove è nazionale U-20), è pronta a riscattarlo, poi non chiuderà a eventuali proposte. Il riscatto è fissato a 8 milioni, la valutazione successiva è da definire, si può attestare intorno ai 15 milioni di euro. La Lazio lo segue, è un profilo che interessa, non l'unico in casa bianconera. Si è già detto di Oumar Solet, ma anche di Jurgen Ekkelenkamp che ha tre anni in più di Atta e viene da un'ottima stagione sotto la guida di Runjaic. Ekkelenkamp costa 12-13 milioni, ha caratteristiche simili ad Atta, sa inserirsi e giocare anche a ridosso degli attaccanti. La Lazio monitora, occhio ai profili in casa Udinese, possono diventare piste interessanti. Atta piace molto, per età e caratteristiche.

Pubblicato il 09/05