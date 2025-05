Lazio, la prima pagina del Corriere dello Sport carica: "Vincere!" - FOTO

RASSEGNA STAMPA - Oggi è il giorno in cui si può decidere il futuro prossimo della Lazio. I biancocelesti ospiteranno la Juventus all'Olimpico alle ore 18:00 in un clima che si prospetta rovente: saranno presenti quasi sessantamila spettatori, uno stadio gremito pronto a sostenere la squadra di Baroni verso un successo che lancerebbe la Lazio al quarto posto.

L'ambiente ci crede. La Lazio è obbligata a fare risultato, l'imperativo è uno solo: "Vincere!". Lo ha scritto anche il Corriere dello Sport in prima pagina, lo sanno tutti, non c'è altra strada. Anche perché la quota Champions, sempre secondo lo stesso quotidiano, è prevista all'incirca a quota 72 punti e oggi la Lazio è ancora a quota 63. Se dovesse essere veramente così, la squadra di Baroni dovrebbe vincere tutte e tre le prossime gare contro Juve, Inter e Lecce. La speranza è che le altre pretendenti possano inciampare per donare così ai biancocelesti un piccolo margine d'errore.

