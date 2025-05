Lazio-Juve, il club suona la carica sui social: "È il giorno della sfida" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È il giorno di Lazio-Juventus. In attesa di scendere in campo allo stadio Olimpico questo pomeriggio alle 18.00 all'Olimpico, il club biancoceleste ha condiviso un post che ritrae un'aquila che giganteggia di fronte a una zebra. "È il giorno della sfida", la didascalia scelta per accompagnare le immagini che, nel giro di qualche minuto, hanno già fatto il pieno di like. Di seguito il post:

